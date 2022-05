Motorcykler og amerikanerbiler reddet ud fra brand

SKØRPING:Søndag sidst på eftermiddagen er der udbrudt brand i en lade på Gammel Skørpingvej i Skørping.

Der er ild i en stor dobbeltgarage af træ. Det fortæller indsatsleder Caspar Weisberg fra Nordjyllands Beredskab.

- Der har været en del motorcykler og gamle amerikanerbiler i garagen. Men dem har vi heldigvis fået ud. Det er garagens konstruktion og tag, der brænder.

Der er ikke længere fare for spredning af ilden, men taget og konstruktionen skal skilles ad, så ilden kan slukkes.

- Der er ikke fare for bygningen, selvom garagen ligger meget tæt på. Vi nåede at skærme, inden ilden kom derover, siger indsatslederen.

Han forventer, at slukningsarbejdet vil stå på til lidt ud på aftenen.

- Vi skal have skilt taget ad, og så skal vi have skadesservice ud og hjælpe med at få de værdier ud, som stadig er i garagen. Der er både værktøj, drejebænke, maskiner og dele til biler, som har fået vand og røg, siger Caspar Weisberg.