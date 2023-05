Motorcyklist brækkede ben og skulder: Bil overholdt ikke vigepligt

VESTERVIG/BEDSTED:Søndag kl. 13.55 skete et færdselsuheld i krydset mellem Klostergade og Kærmindevej.

En 66-årig kvinde fra Thisted, der kom kørende i bil ad Kærmindevej, kørte ud på Klostergade uden at overholde sin ubetingede vigepligt.

Her kolliderede hun med en 47-årig mand fra Struer, der kom kørende på Klostergade i sydlig retning.

Ved sammenstødet pådrog motorcyklisten sig skader, så han måtte behandles på sygehuset. Her blev det konstateret, at han havde brækket et ben og den ene skulder.

Senere samme dag kl. 16.53 skete et lignende uheld i krydset Stormgade/Balsbyvej i Bedsted, hvor en bil ikke overholdt sin vigepligt.

Bilen, ført af en 23-årig mand, kørte ud på Balsbyvej, hvor en 17-årig pige kom kørende på en lille knallert i sydlig retning.

Heldigvis var der ingen alvorlig tilskadekomst i forbindelse med uheldet.