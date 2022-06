Mur væltede ned over mand

GISTRUP:En mand er fredag eftermiddag blevet kørt på hospitalet til observation for hjernerystelse, efter at en mur væltede ned over ham i forbindelse med byggeri på Dragehøjvej i Gistrup.

Det oplyser vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

Der blev ringet 112 kl. 14.45, da en mur af gasbeton væltede og ramte manden.

- Der er formentlig ikke tale om alvorlige skader. Arbejdstilsynet er tilkaldt og tjekker forholdene på stedet, oplyser vagtchefen.