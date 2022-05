Mystik i Aalborg: Borede hul i benzintank

AALBORG:Esben Olesen, der bor på Provstejorden i Aalborg, fik sig en ubehagelig overraskelse tidlig søndag morgen.

Da han så ud af vinduet og ned på parkeringspladsen, hvor hans bil holder, var noget helt galt.

- Der var løbet noget væske ud fra bilen. Jeg ringede efter autohjælp, fortæller bilejeren.

Da autohjælpen kom frem, stod det hurtigt klart, hvad der var galt.

- Mekanikeren kravlede ned under bilen og sagde, at det var boret hul i benzintanken, beretter Esben Olesen. Som er godt knotten over den mystiske episode.

Scooter stjålet

Han tror, at unge lømler har været på spil.

En underbo så nemlig endnu tidligere søndag morgen en scooter på parkeringspladsen, og den lyste ud over Aalborg Changs baner.

Scooteren stod der stadig om morgenen - efterladt. Og da Esben Olesen kontaktede politiet, fik han besked på, at scooteren var meldt stjålet.

Unge hvalpe?

Derfor har bilejeren denne teori om, hvad der kan være sket:

- Det er nok nogle unge hvalpe, som har manglet benzin til den stjålne scooter. Det kan være, at de har haft en cola-flaske eller noget med for at fylde benzin i den. Jeg ved det ikke, men i hvert fald havde de ikke held med at starte den stjålne scooter igen, konstaterer Esben Olesen.

Han har meldt sagen til politiet, som har noteret episoden, men dog ikke sendt folk ud for at lede efter spor.

Rette ejer dukkede op

Esben Olesen vurderer, at 25-30 liter benzin løb ud fra tanken, efter "nogen" havde boret hul i den.

- Da vi fik bilen op på ladet af autohjælpens lastbil, løb der stadig benzin ud, beretter han.

Nu er hans bil på værksted, hvor den skal have en ny benzintank. Og den stjålne scooter er afhentet af rette ejermand, som dog ikke umiddelbart kunne køre på den. Flere dele fra scooteren var nemlig stjålet.

Dyre dråber

Nordjyllands Politi kender ikke til lignende sager, hvor der bores hul i bilers benzintanke - muligvis i forsøg på at stjæle de efterhånden ret dyre dråber. Alene de 25-30 liter benzin, som løb ud fra Esben Olesens bil, har en værdi på op mod 500 kr.

Reparationen af bilen løber op i langt mere, men det dækkes af forsikringen, lyder det fra bilejeren.