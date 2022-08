Mystisk lugt på nordjysk slagteri: Kemisk beredskab på vej

SÆBY:En mystisk lugt på slagteriet Danish Crown i Sæby er skyld i, at flere myndigheder er til stede i byen - og har været det i efterhånden mange timer.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Ole Buus.

Anmeldelsen om en mystisk lugt i et teknikrum på slagteriet kom fredag eftermiddag. Siden har politiet og beredskabet var til stede på adressen for at finde ud af, hvad der er årsag til den mystiske lugt.

Station Sæby er på en opgave på Sæby Slagteri.

Vi arbejder i et isoleret teknikrum. Umiddelbart er der ingen fare, men vi kommer til at fylde i området — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) August 12, 2022

Klokken 21.00 - efter godt syv timer på stedet - har det ikke været muligt at opklare, hvad der er skyld i lugten. Derfor er der nu tilkaldt assistance fra København.

- Kemisk Beredskab er på vej til stedet fra København. Deres ekspertise skal hjælpe med at opklare, hvad der er årsag til lugten, siger vagtchefen.

Kemisk Beredskab er et ekspertberedskab under Beredskabsstyrelsen. Ved kemiske udslip kan de kan yde støtte til indsatslederen på stedet.

Vagtchefen understreger, at beredskabets første målinger viser, at lugten langt fra er faretruende og dermed ikke udgør nogen fare for beboerne i lokalområdet.

- Men for en sikkerheds skyld har man valgt at tilkalde Kemisk Beredskab, siger vagtchefen.

Kemisk Beredskab vil være på stedet omkring klokken 22.00, hvor de vil gå i gang med de kemiske målinger. Det er uvist, hvornår myndighederne vil være færdig på stedet.