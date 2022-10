Mystisk mand i træpillefidus på Facebook: Snød nordjysk førtidspensionist

VENDSYSSEL:På Facebook Marketplace, hvor man kan købe alt mellem himmel og jord, er endnu en svindler formentlig gået ind i træpillebranchen.

Maiken Vestergaard Roesen fra Voerså er førtidspensionist, og hun og hendes familie flyttede i marts i år ind i et hus, som har træpillefyr. Det er ikke en opvarmningskilde, hun og hendes mand havde erfaring med, så familien, der også tæller tre børn på 8, 10 og 13 har indtil nu købt træpiller til kort tids forbrug ad gangen.

-Vi anede ikke, hvor meget fyret skal bruge, og hvor meget det normalt bruger. Vi købte en palle, inden vi flyttede ind, og der gav jeg 2.750 kroner, og det var jo fint nok.

Da familien i denne uge igen ville købe til et stykke tid, gik Maiken på Facebook Marketplace, hvor hun tidligere har købt varer uden nogensinde at komme i problemer. Også forholdsvis dyre ting.

Men i den her uge kom hun til at fortryde det.

700 kr. nu - resten ved levering

Under navnet Kasper Bygholm havde en mand oprettet en annonce, hvor hun kunne købe lidt over et ton for 5.200 kroner.

Pillerne kunne leveres eller afhentes "15 kilometer syd for Aalborg", stod der. De 5.200 kroner er et stykke under den gennemsnitlige markedspris, men ikke så langt under, at den 33-årige førtidspensionist anede mistanke. Til sammenligning har andre virksomheder reklameret med at kunne sælge samme mængde træpiller til 3.500 kroner. Dog uden at kunne leve op til det.

-Han skrev sit telefonnummer i annoncen. Jeg googlede ham også, og der kom også noget træforretning frem, og så tænkte jeg, at så er der da noget om det, siger Maiken Vestergaard Roesen.

De skrev lidt frem og tilbage om, hvordan købet skulle foregå. Den såkaldte Kasper Bygholm fortalte så, at der var en forudbetaling på 700 kroner, og at resten skulle betales ved levering. Og Maiken Vestergaard Roesen anså de 700 kroner som så beskedent et beløb, at hun ikke så det som et problem.

-Jeg tænkte "fint nok". Jeg gad heller ikke levere noget, hvis jeg skulle køre så langt, og det så skulle være forgæves. Så det så jeg som helt okay, siger hun.

Hun aftalte et leveringstidspunkt med manden, torsdag kl. 16-17, og så var der ellers ikke det store problem, før det blev torsdag. Så var Facebook-profilen nemlig væk, annoncen var væk, og manden, der kaldte sig Kasper Bygholm mødte aldrig op.

Nyt navn, samme snyd

Da Maiken Vestergaard Roesen ringede på det telefonnummer, som stod i annoncen, fik hun bare telefonsvareren. Det var, som om sælgeren var sunket i jorden. Men hun havde jo også hans kontonummer i Danske Bank. Så hun politianmeldte ham og tog derefter fat i både sin egen og sælgerens bank. Hendes egen bank kunne ikke hjælpe med pengene, og hos sælgerens bank kunne de heller ikke gøre hende klogere.

-Jeg ringede til hans bank, og de lagde et notat på hans konto om, at der er ugler i mosen - fordi de havde hørt om det her med snyd med træpiller. Men de kunne ikke sige mere.

Men selvom Maiken Vestergaard Roesen politianmeldte personen, og selvom hun kontaktede hans bank, stoppede han åbenbart ikke med det samme.

For kort tid efter, hun blev snydt af Kasper Bygholm, dukkede en ny annonce op på Facebook Marketplace. Teksten var den samme som i den oprindelige annonce, men navnet var ændret. Nu hed sælgeren Karsten Bygholm.

Annonce for salg af træpiller. Det er samme tekst som annoncen, hvor sælgerens navn var Kasper Bygholm. Foto: Screenshot fra Facebook

Nordjyske har også talt med Jørgen Søndergaard Christensen fra Vokslev ved Nibe. Han er medlem af den samme gruppe for køb og salg af træpiller som Maiken Vestergaard Roesen, og han var også i kontakt med manden, som nu kaldte sig Karsten.

-Jeg skrev, at jeg ville hente selv, og så hørte jeg ikke mere til ham, siger han og er overbevist om, at det er en svindler, der er på spil.

Ét navneskifte var åbenbart ikke nok for den lyssky træpillesælger. I skrivende stund – lørdag eftermiddag – er to annoncer med stort set enslydende tekster stadig aktive på Facebook Marketplace. Sælgeren har nu flyttet geografien til henholdsvis 15 kilometer syd for Aarhus og 15 kilometer syd for Odense. Og sælgerne på de to annoncer hedder henholdsvis Klaus Backenhaus og Søren Lind Hansen.

Nu hedder manden bag annoncen åbenbart Søren. Foto: Screenshot fra Facebook

Men annoncen er den samme. Manden bag har endda brugt de samme billeder til de forskellige annoncer. Billedet, som er brugt i de seneste to annoncer, er lånt fra en annonce for træpiller på eBay i Tyskland.

Maiken Vestergaard Roesen tager ikke fat i politi og medier, fordi hun ikke kan overleve uden de 700 kroner, siger hun. Men hun synes, det er vigtigt, at andre "der har det endnu værre end mig" ikke bliver snydt.

-Ja, han skal da bare stoppes, siger hun.

Pludselig hed sælgeren Klaus Backenhaus, men pris, tekst og billeder var de samme. Foto: Screenshot fra Facebook

Maiken Vestergaard Roesen anmeldte sagen til politiet online torsdag eftermiddag, men hun har stadig ikke hørt noget tilbage fra politiet. Da Nordjyske tager fat i Nordjyllands Politi lørdag, får vi besked om at ringe tilbage mandag.

Når man ringer til det telefonnummer, der optræder i samtlige af annoncerne, går den direkte på telefonsvarer, men uden mulighed for at indtale en besked.

Kasper eller Karsten eller Klaus eller Søren vil tydeligvis ikke sælge de træpiller, de reklamerer for.