Én alvorlig sag under Hellerup-uge - men ellers var der ret roligt

SKAGEN:Den såkaldte Hellerup-uge i uge 29 forvandler Skagen til en pulserende festby. Og når der er ekstra meget gange i den, så er politiet som vanligt også med på sidelinjen.

Og det var ikke fordi, at der var det store behov for politiet i år . Uge 29 forløb nemlig altovervejende roligt, fortæller politikommissær Michael Elkjær.

Der var dog en meget alvorlig sag i løbet af ugen - nemlig voldtægtsanmeldelsen natten til fredag. Her anmeldte en 20-årige kvinde, at hun var blevet voldtaget på et hotelværelse. En 42-årig mand er sigtet i sagen, der stadig efterforskes af politiet.

Både den 20-årig kvinde og den 42-årig mand var begge turister på besøg i Skagen.

Få sager

Udover den alvorlige sag så har politiet modtaget fire anmeldelser om vold og fem sager om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen i løbet af Hellerup-ugen.

Og det er et niveau, der "ikke er alarmerende", fortæller Michael Elkjær.

- Uge 29 er en uge, hvor der er rigtig mange mennesker i Skagen. Og der har været nogle sager om uorden og musik til ulempe, men vi må sige, at det er forløbet relativt roligt, siger politikommissæren.

Udover politi på gaden, så havde Nordjyllands Politi også en båd i vandet i år. Men også på vandet var der ro på, og der blev ikke skrevet en eneste sag.