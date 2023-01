Regnen var den store hjælper, men stadig ild i "gamle travere", fortæller beredskab

NORDJYLLAND:1. januar er mange - hvis ikke de fleste - nordjyder vågnet til det, der prægede hele nytårsaften; Regnvejr.

Og netop vejret var den vigtigste faktor for, at Nordjyllands Beredskab ikke havde lige så travlt som i de foregående år.

Tal fra Danske Beredskaber viser, at Nordjyllands Beredskab i nytårsdøgnet, som tælles fra 31. december 2022 til 1. januar 2023, rykkede ud 22 gange.

- Det pjaskvåde vejr har helt sikkert hjulpet os meget – men vi har stadig haft tre gange mere at se til end på en normal aften, så der var desværre ikke tid til dansesko og paphat for vores dygtige brandfolk. Det blev til støvler og brandhjelm som vanligt – same procedure as last year, fortæller Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef for beredskabernes fælles organisation, Danske Beredskaber.

- Det er især de gamle travere med mange hændelser, der relaterer sig til brand i containere, skraldespande og lignende vi bruger mange kræfter på - og så fylder brand i biler også godt i statistikken.

Nordjyllands Beredskabs nytårsdøgn bød blandt andet på syv udrykninger til containerbrande, seks til brande i skraldespande og yderligere tre udrykninger, hvor madlavning var årsagen.

1800 på vagt

På landsbasis har der i nytårsdøgnet været 284 udrykninger. Det tal ligger noget lavere end de omkring 500, som der normalt er i et nytårsdøgn.

Ud af de 284 udrykninger kommer 25 til at stå ud for en række bilejere. Danske Beredskaber melder nemlig om, at 25 biler er gået op i røg.

Over hele landet var der i alt 1800 brandfolk på vagt.