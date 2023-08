Nabo opdagede mænd ved hus: To anholdt for indbrud

Det er et af de gode råd, når det handler om at forebygge indbrud: At holde øje med naboens hus. Og det gav pote søndag aften på Baggesvognsvej i Sindal.

Her gik to mænd rundt ved et hus, og det opdagede naboen, der straks ringede 112. Da patruljen ankom til adressen var de to mænd inde i huset, og de blev anholdt og sigtet for indbrud, fortæller politikommissær Thomas Albrektsen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Mændene - der begge er 28 år - havde dog ikke taget noget fra huset, og var formentlig kommet ind af en ulåst dør.

De erkender at have været i huset, men nægter at det var for at begå indbrud, fortæller politikommissæren.

Begge mænd er løsladt efter endt afhøring.