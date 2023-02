Naboen var i tvivl, om hun skulle ringe 112, da hun så røg: Men det var godt, hun gjorde det

AABYBRO:En campingvogn bliver ikke klar til campingsæsonen, efter den tirsdag eftermiddag gik i brand.

Det fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Per Hansen.

- Da vi ankom til adressen, stod campingvognen i lys lue og var omringet af både flammer og røg, siger indsatslederen.

Campingvognen stod til opbevaring vinteren over uden for et hus på Torngårdsallé i Aabybro. Beredskabet var på stedet med fem mænd og en tankvogn. De fik hurtigt branden slukket, så den ikke spredte sig yderligere.

Campingvognen står ikke til at redde. En nærliggende hæk er også blevet skadet af ilden.

Der er ikke sket personskade.

Ring 112, hvis du er i tvivl

Det var ellers på vippen, hvorvidt det egentlig var en opgave Nordjyllands Beredskab blev kaldt ud til. Naboen, der spottede røgen, var i tvivl om, hvorvidt hun skulle ringe efter hjælp. Hun ville nødigt ringe, hvis ikke det var noget stort.

Men det var godt, hun gjorde det, understreger indsatslederen.

- Hun var lidt i tvivl. Hellere ring en gang for meget end en gang for lidt. Du skal ikke være bange for at ringe, siger Per Hansen.

Indsatslederen roser naboen, for branden kunne have udviklet sig, hvis ikke hun havde reageret så hurtigt.

Ejeren er på ferie, men ejerens søn har fået besked om den brændte campingvogn.