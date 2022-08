Nægtede at forlade kærestes adresse - nikkede betjent en skalle

AALBORG:En 36-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for vold mod en politibetjent onsdag aften.

Her var politiet kaldt ud til en adresse i Aalborg Øst omkring klokken 22, hvor den 36-årige var oppe og skændes med sin kæreste. Hun havde ringet til politiet, for at få dem til at få den 36-årige til at forlade stedet.

Men det ville han ikke, og han var også tydeligt uenig med betjentene, da de bad ham forlade adressen.

Det førte til, at den 36-årige blev anholdt, men det gik ikke stille for sig. Ifølge politiet, så nikkede den 36-årige den ene af betjentene en skalle, fortæller anklager Majbrit Bak.

Det nægtede den 36-årige dog, da han torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør. Her forklarede han, at han rigtig nok havde ramt betjenten, men at det var et uheld, fortæller anklageren.

Den 36-årige er tidligere kendt for vold - senest i august sidste år, hvor han fik en betinget dom.