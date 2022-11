Narko-dom: 20-årig nordjyde skal seks år i fængsel

AALBORG: En 20-årig mand fra Nordjylland er tirsdag blevet idømt seks års ubetinget fængsel for besiddelse af tre kg kokain. Det skete ved en tilståelsessag i Retten i Aarhus.

Det er den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) der har ført sagen, og her er anklager Jhin Lee tilfreds med dommen.

- Jeg er tilfreds med, at retten har idømt en lang fængselsstraf for narkotikabesiddelse. Det sender et signal om at narkokriminalitet tages meget alvorligt af myndighederne, udtaler han i en pressemeddelelse fra NSK.

Politiet observerede 21. august i år den 20-årige og flere andre på en parkeringsplads ved et supermarked i Nørresundby. Politiet fulgte efter mandens bil og standsede ham vest for Aarhus. Her fandt politiet en rygsæk med de tre kg kokain, og manden har efterfølgende tilstået.

NSK blev etableret 1. januar 2022, og enheden har til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet.