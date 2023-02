Natteroderi: Politiet delte bøder ud på værtshuse

THY/MORS:Politiet måtte i løbet af weekenden rykke ud til værtshuse to gange.

Først var det Cafe Nytorv i Thisted, som natten til lørdag kl. 01.20 fik besøg af én af politiets patruljer.

Her traf betjentene en 43-årig lokal mand, som i forvejen havde et forbud mod at komme på stedet. Det udløste to bøder, først til den 43-årige for overtrædelse af forbuddet, men også til Cafe Nytorv, som er forpligtet til at sørge for, at manden ikke bliver lukket ind.

En times tid senere var politiet tilkaldt til Bodegaen i Nykøbing, hvor der kl. 02.11 opstod tumult.

En 54-årig lokal mand forsøgte at gå imellem et par personer, som ifølge politiets oplysninger var kommet i uoverensstemmelse med hinanden. Den 54-årige blev da tildelt et skub, så han faldt ned i nogle stole og borde og pådrog sig små knubs.

Manden, der skubbede, var en 19-årig mand fra Mors. Han fik en bøde for overtrædelse af restaurationsloven samt et forbud mod at komme på Bodegaen de næste to år.

Det har dog ikke kun været værtshusene, der har tiltrukket sig politiets opmærksomhed den forgangne weekend.

Kl. 02 natten til søndag var politiet således forbi Circle K på Østerbakken i Thisted, hvor de tog kontakt til en 31-årig kvinde.

Kvinden var passager i en bil, og ved samtalen med politiet fremstod hun synligt påvirket. I bilens handskerum fandt betjentene godt tre gram amfetamin, og kvinden erkendte, at det var hendes.

Hun fik derfor en sigtelse for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.