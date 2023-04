Nordjyde dømt for at ulovlig deling af film og serier

NORDJYLLAND: En 50-årig mand fra Nordjylland er blev idømt tre måneders betinget fængsel for sammen med seks medgerningsmænd at have drevet en ulovlig fildelingstjeneste, hvor mange tusinde film og tv-serier blev delt.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Manden erkendte sig skyldig, da sagen kørte ved Retten i Hjørring. Han er dømt for at have medvirket til oprettelsen af fildelingstjenesten ”Asgrd.dk,” hvor op til 23.000 brugere i en periode fra maj 2019 til december 2020 havde adgang til mindst 15.000 ophavsretsbeskyttede værker - blandt andet film og tv-serier.

Siden blev drevet af mindst seks medgerningsmænd - fire er blevet dømt for deres andel i sagen og yderligere en person afventer, at sagen kommer for retten. Den sidste mistænkte er ikke identificeret.

- Jeg er tilfreds med dommen, der sender et signal om, at myndighederne tager fildeling og krænkelser af ophavsretten alvorligt. Hvis man deler eller faciliterer deling af ulovligt materiale, risikerer man at få en dom på straffeattesten, som kan have alvorlige konsekvenser, siger specialanklager hos NSK, Jan Østergaard.