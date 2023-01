Nordjyde bestilte varer til sig selv gennem sit arbejde og lod kunderne betale

En nordjyde har over en længere periode haft lidt for svært ved at holde fingrene for sig selv.

Det har Retten i Hjørring tirsdag slået fast, hvor manden blev dømt seks måneders betinget fængsel og samfundstjeneste i en tilståelsessag. Det fortæller anklager Peter Boesen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Den 51-årige mand skaffede sig uberettiget varer gennem sit arbejde, som han brugte privat.

Det skete ved, at han gennem kunders konti bestilte varer, som han selv fik. Det drejer sig blandt andet om trådløse højtalere, hjemmetræningsprodukter, Apple-produkter, knive, blomsterkasser, fotograf-produkter samt Weber grill-produkter.

I alt bedrog manden for 136.519,69 kroner.

Den 51-årige mand tilstod to af de tre anklagepunkter i anklageskriftet, mens det tredje - en sag, hvor han er anklaget for at have hævet 37.000 kroner på sin arbejdsgivers hævekort til privat brug - skal behandles på et senere tidspunkt.