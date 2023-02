Nordjyde dømt i stor sag om ulovlig deling af film og serier

AALBORG:En 35-årig mand fra Nørresundby brugte sin virksomhed til ulovligt at dele blandt andet film, tv-serier og bøger, og det har nu kostet ham tre måneders betinget fængsel.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

I Retten i Aalborg erkendte den nordjyske mand den ulovlige fildeling, der stod på fra november 2020 til maj 2021.

Den 35-årige solgte adgang til såkaldte seedboxe, som han stillede til rådighed brugerne på fildelingstjenesterne ”ShareUniversity”, ”Superbits” og ”Danishbytes.org”, der delte rettighedsbeskyttet materiale. Det blev benyttet til at dele mere end 3800 ophavsretbeskyttede værker på tjenesterne.

Det betalte brugerne af tjenesterne i alt 300.000 kroner for. De penge fik den 35-årige konfiskeret i forbindelse med dommen.

Derudover er den nordjyske mand dømt til at betale en erstatning på 298.660 kroner til Rettighedsalliancen.

- Med en straf på tre måneders fængsel sendes der et signal om, at myndighederne tager krænkelser af ophavsretten alvorligt. Man risikerer at få en dom, hvis man deler eller faciliterer deling af ulovligt materiale, siger specialanklager hos NSK, Jan Østergaard.

Sagen er en del af et større sagskompleks om ulovlige fildelingstjenester, der udspringer af en anmeldelse fra Rettighedsalliancen i 2018. Det har ført til, at en række af tjenesterne nu er lukket.