Nordjyde smuglede 275 kilo hash til Norge i hestetransport

HIRTSHALS: En 57-årig mand fra Hirtshals blev torsdag idømt to år og ni måneders fængsel for at have smuglet 275 kilo hash til Norge i en hestetransporter.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Manden smuglede de store mænger hash i mindre bidder fra juli 2021 til juni 2022. Her gemte han hash i hestetransporteren og tog færgen fra Hirtshals til Stavanger.

Sagen ved Retten i Hjørring var en tilståelsessag, hvor den 57-årige altså erkendte sig skyldig.

- Jeg er tilfreds med dommen, der hviler på et meget grundigt efterforskningsarbejde. Dommen afspejler, at myndighederne tager international narkokriminalitet meget alvorligt, men også at den dømte har valgt at tilstå sin rolle i sagen, udtaler specialanklager ved NSK, Morten Rasmussen.

Udover fængselsdommen fik den 57-årige også konfiskeret 100.000 kroner, et Rolex-ur og en guldbarre.

Dommen er blot en del af et større sagskompleks, hvor flere personer i øjeblikket sidder varetægtsfængslet - blandt andet sigtet for indsmugling og videresalg af store mængder hash.