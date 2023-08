Nordjyde ventes at tilstå tusindvis af Snapchat-krænkelser

Politiets efterforskning har vist, at en 32-årig mand flere end tusind gange forsøgte at få piger ned til 11-årsalderen til at sende seksuelle billeder og videoer af dem selv.

Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi har fået berammet et retsmøde ved Retten i Hjørring i september, hvor det er forventningen, at manden vil tilstå i sagen.

Lige før jul blev manden anholdt og fremstillet i grundlovsforhør. Her var han sigtet for 11 konkrete tilfælde af blufærdighedskrænkelser begået via Snapchat.

Ved den lejlighed erkendte manden sig skyldig og indrømmede samtidig, at der var flere sager, som endnu ikke havde set dagens lys. Hans eget skøn var, at der nok var tale om 50.

Den retsmødebegæringen, som anklagemyndigheden har sendt til retten forud for retsmødet i september viser imidlertid, at der er tale om 16 navngivne ofre og 1039 andre ofre.

De 1039 har manden ifølge sigtelsen, som fremgår af retsmødebegæringen, forsøgt at få til at sende ham seksuelle billeder mod betaling.

Pigerne var i alderen 11 til 16 år, og de afbrød alle korrespondancen med manden, lyder det i sigtelsen.

Mandens handlinger over for pigerne var ifølge sigtelsen dels egnet til at krænke pigernes blufærdighed og dels et forsøg på at komme i besiddelse af pornografisk materiale af børn under 18 år.

I forhold til de piger, som i sagen er identificeret, beskrives det i sigtelsen, hvordan manden blandt andet skulle have truet dem til at makke ret og sende ham flere billeder, når de først havde sendt én gang.

Ifølge sigtelsen skal manden have truet med at offentliggøre de modtagne billeder, hvis han ikke fik flere.

Sagen mod den 32-årig mand behandles 14. september ved Retten i Hjørring.

