Nordjyderne har taget forskud på nytåret: Anmeldelser vælter ind til politiet

NORDJYLLAND:- Det vælter ind med anmeldelser om fyrværkeri, som er til gene for hr. og fru Danmark. Og det er i hele kredsen!

Vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi fortæller fredag aften, at nordjyder fra Skagen til Hobro har taget forskud på nytåret med masser af knaldfyrværkeri.

- Vi har fået rigtig mange anmeldeler på noget, folk tror er ulovligt krudt. Men det er svært at vurdere, for det siger jo "bang" det meste, konstaterer vagtchefen.

Han oplyser, at Nordjyllands Politi har mandskab på vejene over hele kredsen, og at der også har været hold i nogle af anmeldelserne.

- Vi forsøger at komme ud til så mange steder som muligt. Har vi patruljer i nærheden, så viser vi flaget og prøver at værre synlige i områderne. Men altså - et batteri, der ser flot ud og er lovligt, larmer jo lige så meget som et kanonslag, så det er svært at vurdere, om der er tale om det ene eller det andet, forklarer Thomas Ottesen.

Kort før kl. 21 fredag aften var Nordjyllands Politi på vej ud på en ejendom, hvor de havde fået et tip om, at der blev opbevaret ulovligt fyrværkeri. Af hensyn til efterforskningen kan vagtchefen ikke oplyse, hvor den ejendom ligger.

Måske er det udsigten til en våd nytårsaften, der har fået nordjyderne til at sætte ild til ekstra meget fyrværkeri allerede fredag.

- Vi prøvet at vise flaget så meget som muligt, for alle skal have et godt nytår - uanset om man er til krudt eller ej, fastslår Thomas Ottesen.