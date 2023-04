Nordjylland ligger højt på dårlig liste: - Vi har sager, der er fuldstændig vanvittige

NORDJYLLAND:Kørsel i stærkt påvirket tilstand, gaderæs eller - som i tilfældet med historien fra billedet for oven - kørsel med en hastighed på mindst 200 km/t.

Det er alle eksempler på, hvornår man får beslaglagt sin bil, når man overtræder loven om vanvidskørsel. Loven trådte i kraft 31. marts 2021.

To år senere kan vi gøre status.

Nye tal fra Rigspolitiet

I en toårig periode er der i alt beslaglagt 1902 køretøjer med henblik på konfiskation, viser nye tal fra Rigspolitiet.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) mener, at reglerne har haft sin berettigelse:

- Vanvidskørsel er foragt for vores fællesskab og menneskers liv. Det er i mine øjne dybt forkasteligt, og det skal vi slå hårdt ned på. De mange beslaglæggelser tyder på, at stramningerne på området har været utroligt effektive, siger Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Jeg håber, at reglerne på sigt også vil have en afskrækkende effekt, så folk tænker sig om en ekstra gang, før de træder speederen i bund, sætter sig påvirkede ind i bilen eller på anden måde udsætter andre for fare med deres hensynsløse kørsel.

Nordjyllands Politi har tredjeflest beslaglæggelser

Nordjyllands Politi har beslaglagt 191 køretøjer i perioden, og har dermed beslaglagt tredjeflest af politikredsene.

Det svarer gennemsnitligt til cirka to beslaglæggelser om ugen i den toårige periode.

Der er ikke sket en ændring på de to år, selvom loven tilsigtet bør have en afskrækkende effekt.

Jess Falberg Nielsen, politikommissær hos Nordjyllands Politi, oplyser, at antallet af beslaglagte køretøjer som følge af vanvidskørsel kun er faldet med et enkelt tilfælde fra 2021 til 2022.

På trods af det mener han stadig, at loven om vanvidskørsel har en positiv effekt:

- Det tager jo også lidt tid, før det går op for borgerne, at det her altså er trådt i kraft. Jeg tror, at det får en effekt, fordi det er så indgribende.

I kalenderåret 2023 er der indtil videre kun blevet taget fem bilister for vanvidskørsel, oplyser Jess Falberg Nielsen.

Det kunne tyde på en positiv tendens sammenlignet med de forgangne år.

De vilde eksempler

Årsagen til, at Nordjyllands Politi ligger højt på listen med antallet af beslaglagte køretøjer er for Jess Falberg Nielsen lidt utydelig:

- Umiddelbart mener jeg jo ikke, at man i Nordjylland kører meget hurtigere end andre steder, eller at vi tager flere spritbilister. Men det kan jo være et udtryk for, at vi måske er hurtigere til at komme ud og hente bilen.

Politikommissæren pointerer, at størstedelen af vanvidsbilisterne bliver taget for spirituskørsel.

Det er netop de tilfælde, som han husker tydeligst.

- Vi har haft nogle færdselsuheld, hvor folk er blevet taget med en promille på over to. Og det synes jeg jo i sig selv er fuldstændig vanvittigt. Det er nogle af de allerværste sager, siger Jess Falberg Nielsen.

Han husker dog også en enkelt episode, hvor en nordmand blev målt til at køre 236 km/t på E39 på vej til Hirtshals.

Den sag har vi tidligere beskrevet i Nordjyske.

På den historie er opdateringen, at beslaglæggelsen blev stadfæstet i Landsretten, så millionsportsvognen endte med at blive konfiskeret fra en noget oprørt nordmand.