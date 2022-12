Nordjysk topchef dømt for at udsætte cyklist for fare

AALBORG:En nordjysk topchef er blevet idømt 60 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste for at have udsat en cyklist for fare på en parkeringsplads i Aalborg.

Topchefen er dømt for at have accelereret kraftig i sin firmabil og kørt ind foran cyklisten, der væltede og brækkede en knogle i venstre arm.

Udover den betingede fængselsdom har topchefen fået frakendt sit kørekort i et år, og firmabilen er blevet konfiskeret.

Det har Retten i Aalborg netop afgjort.

Uenighed om forløb

Episoden med cyklisten skete 25. marts i år på en parkeringsplads på Vestre Havnepromenade, hvor topchefen og cyklisten endte i et trafikalt skænderi.

Ifølge cyklisten var han nødt til at slå på sideruden af topchefens bil for at gøre opmærksom på sig selv, så han ikke blev kørt ned. Men ifølge topchefen var det cyklisten, der først kørte ind i hans firmabil og lavede en blød bule.

Topchefen har forklaret, at det var derfor kørte han efter cyklisten, men han har afvist, at han ramte cyklisten.

Cyklisten kunne ikke selv huske, om han blev ramt af bilen, men kun at han blev væltet. Vidner har i retten også være uenig om, hvorvidt cyklisten faktisk blev ramt eller ej.

Anket på stedet

Derfor har retten heller ikke fundet det bevist, at bilen ramte cyklisten - eller omvendt.

Men retten har dog lagt til grund, at topchefen accelererede kraftigt og kørte ind foran cyklisten og dermed udsatte ham for fare.

Topchefen valgte at anke dommen på stedet.