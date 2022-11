Nordjysk topchef tiltalt for at køre cyklist ned med vilje

AALBORG:En nordjysk topchef er tiltalt for i sin bil med vilje at have kørt en cyklist ned. Cyklisten brækkede armen ved påkørslen.

Det fremgår af anklageskriftet mod topchefen, der skal for retten i næste uge.

Erhvervsmanden er tiltalt for den grove voldsparagraf i straffeloven. Hvis retten ikke mener, at den bevidste påkørsel er vold, så har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at topchefen i stedet dømmes for at have udsat cyklisten for livsfare.

Påkørslen af cyklisten skete 25. marts i år omkring klokken 14.45 i Aalborg, og ifølge anklageskiftet accelererede topchefen kraftigt efter personen på cykel og ramte personen.

Sagen skal køre ved Retten i Aalborg torsdag. Der er nedlagt navneforbud i sagen.