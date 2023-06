Nordjyske mener: Mia-sagen berører os alle

LEDER: Vi har meget at være taknemmelige for. Danmark er et af de mindst voldelige lande i verden. Kriminaliteten daler år for år. Vi har tillid til, at de grundlæggende institutioner i samfundet, politiet og domstolene, er garanter for ro og orden – og retfærdighed.

I Danmark kan vi i det store hele være trygge.

Måske derfor rammer den meningsløse vold og ondskab ekstra voldsomt i vores fælles bevidsthed, når vi en sjælden gang konfronteres med den.

Som vi gjorde, da 22-årige Mia Skadhauge Stevn blev dræbt efter en glad aften i byen i Aalborg. Og som vi gør nu igen, hvor vi følger retssagen mod en 37-årig nordjyde, der er anklaget for drabet og tillige for voldtægt og usømmelig omgang med Mias lig.

Han nægter sig skyldig i drab og voldtægt, men erkender at have parteret liget.

En sag som denne stiller særlige krav til os som borgere. Vi må ikke lade os gribe af mismod og mistillid til vores medmennesker og til samfundet. Vi må minde os selv om, at denne ondskab er en undtagelse fra reglen. Noget højst unormalt.

Sagen stiller samtidig store krav til mediernes dækning. Det gælder også for Nordjyske.

Vi har som Nordjyllands største nyhedsmedie en forpligtelse til at levere information om en gerning, der har sat dybe spor i nordjydernes bevidsthed. Derfor er vi til stede med en reporter i retssalen, og vi opdaterer løbende på nordjyske.dk, hvad der bliver sagt og fremlagt af beviser og påstande i retten. Det gælder både fra anklagemyndighedens side og fra den anklagede og hans forsvarsadvokat.

Retsreportagen er vores værktøj til at afdække forbrydelsens karakter. Men endnu vigtigere er reportagen med til at afdække retssystemets håndtering af forbrydelsen.

Retten har åbnet sine døre for offentligheden for netop at dokumentere over for borgerne, at systemet fungerer. Med de retssikkerhedsmæssige garantier, som vi heldigvis tilbyder den anklagede – uanset forbrydelsens brutalitet.

Nordjyske er som medie med til at formidle denne åbenhed i retsplejen, og det er en opgave, vi tager meget højtideligt. Vi skal med vores tilstedeværelse og formidling fra retten bidrage til at sikre den tillid til systemet, som er helt nødvendig for vores fællesskab.

Vi skal samtidig være bevidste om, at denne rolle ikke giver os fripas til at viderebringe alle makabre detaljer fra sagen.

Da anklageskriftet blev offentliggjort, drøftede vi på Nordjyske, hvordan vi skulle lægge den redaktionelle linje i vores dækning. Vi vil være til stede og informere både læsere og lyttere på de platforme, som de selv foretrækker. Det har de krav på. Men vi vil løse opgaven sobert, oplysende og grundigt.

Vi stræber efter at udvise et hensyn til især den dræbtes pårørende, men også til vores lokalsamfund ved at fravælge beskrivelser af forhold, der ikke har direkte betydning for sagen og dens udfald. I modsætning til flere andre medier betyder det, at vi bevidst ikke bringer alle detaljer fra drabsforløbet og den usømmelige omgang med liget. Det er alle bedst tjente med i længden.

Når alle de landsdækkende medier om en uge letter fra Aalborg igen og søger sensation og overskrifter andre steder, er Nordjyske her stadig. Vi skal derfor kunne stå på mål for vores dækning, når dommen er faldet, og der er sat punktum for sagen.