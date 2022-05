Nordmænd fik nordjysk chok: Bande klodsede deres luksusbiler op

AALBORG:To norske familier har hver fået en souvenir med hjem fra Kristi himmelfartsferien i Nordjylland, som de ikke lige havde forestillet sig.

Søndag morgen spærrede Einar Øgrey Brandsdal fra Kristiansand i hvert fald øjnene op, da han kastede et blik ud af vinduet fra hotelværelset på Kompas Hotel på Østerbro i Aalborg.

På parkeringspladsen stod hans sølvgrå Porsche Cayenne Hybrid ikke længere på de fire helt nye dæk og alufælge, som han havde fået monteret dagen før afrejsen til Danmark.

I stedet hvilede den kostbare bil på nogle blokke af lecasten. Væk var de fire hjul med dæk.

Tyve stjal alle fire dæk og fælge fra denne norske Porsche Cayenne Hybrid. Foto: Einar Øgrey Brandsdal

- Jeg fik et chok, fortæller Einar Øgrey Brandsdal, som sammen med sin familie var i Nordjylland for at følge sønnens deltagelse i fodboldturneringen Nørhalne Cup, der sluttede lørdag.

Det samme var tilfældet for Phillip Aanonsen og hans familie, som også boede på Aalborg-hotellet nær Musikkens Hus og havnefronten.

Deres blot én uge gamle Tesla stod parkeret i hotellets p-kælder. Også den blev fundet klodset op på blokke af lecasten - uden dæk og fælge.

I Kompas Hotels p-kælder lykkedes det ukendte tyve at afmontere fire dæk og fælge af en næsten ny Tesla, som Phillip Aanonsen købte for en uge siden. Foto: Einar Øgrey Brandsdal

Ifølge Einar Øgrey Brandsdal, som gennem virksomheden Brandsdal Group ejer og driver en række onlinebutikker, er der forsvundet dæk og fælge for et samlet beløb på ca. 200.000 norske kroner.

De to norske bilejere kontaktede meldte søndag tyveriet til Nordjyllands Politi, som også fik adgang til hotellets videoovervågning, hvor man angiveligt ser flere personer iført hættetrøjer udføre tyveriet.

Videoovervågningen viser også, at de samme personer vidste præcist, hvad de gik efter, for de var nemlig forbi Kompas Hotel tidligere lørdag, før de natten til søndag vendte tilbage og stjal dæk og fælge fra de to norske biler.

To norske familier fik ødelagt opholdet i Danmark af tyvebande Foto: Einar Øgrey Brandsdal

- De gik rundt og kiggede og har sikkert dér udset sig de biler, de ville stjæle dæk og fælge fra, mener Einar Øgrey Brandsdal.

Det var hans og familiens plan, at de søndag skulle have været en tur i Bilka, før de efter planen skulle med færgen fra Hirtshals kl. 18.

I stedet for shoppeturen måtte nordmanden kaste sig ud i et desperat forsøg på at skaffe hjælp, så han kunne få sin bil ud at køre igen.

- Vi prøvede alt for at få hjælp, men alt var jo lukket.

Efter nogen tid lykkedes det alligevel Einar Øgrey Brandsdal at komme i tale med et dækcenter halvanden times kørsel fra Aalborg. De kunne ikke umiddelbart hjælpe, men de hjalp dog nordmanden i kontakt med Morten Scneider Jensen, direktør i firmaet Autoteknika i Hjørring, som driver Bosch-værkstedet på Læsøvej.

- Han fandt fire brugte, nærmest ødelagte dæk, som han fik pumpet luft i. Efter han havde sikret sig, at der ikke var lækage, fik han en anden til at køre dem til Aalborg og montere dem. Fantastisk service på en søndag, lyder det fra en taknemmelig Einar Øgrey Brandsdal, som også roser Kompas Hotel for deres kundeservice.

- De hjalp os i kontakt med politiet, og de tilbød os gratis overnatning

Med fire dæk på familiens Porsche, som ikke passede perfekt til bilen, sneglede de sig til Hirtshals ad E39 og nåede med 18-færgen hjem til Kristiansand. Det lykkedes ikke for familien i Tesla'en, som fortsat opholder sig i Aalborg.

Efter hjemkomsten til Kristiansand er der blevet monteret fælge med vinterdæk på Einar Brandals Porsche Cayenne Hybrid, mens forsikringsselskabet vurderer skader og tyverisagen fra Aalborg. Foto: Einar Øgrey Brandsdal

Hjemme i Kristiansand har Einar Øgrey Brandsdal haft bilen på værksted. Her er den blevet udstyret med de fire vinterdæk, som ellers blev afmonteret og skiftet ud med helt nye sommerdæk- og fælge før turen til Danmark.

- Den har en del skader på undervognen også, så det bliver en dyr reparation, konstaterer han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.