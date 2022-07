Nordmand kørt til tjek på sygehuset efter trafikulykke

FREDERIKSHAVN:En 74-årig nordmand var involveret i et trafikuheld tidligt onsdag aften i krydset mellem Frederikshavnmotorvejen og Hjallerupvej ved afkørsel 16.

Det fortæller vagtchef hos Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

Den 74-årig nordmand kom kørende af motorvejen i sydgående retning, da han drejede fra ved Hjallerup. Da han kørte i afkørslen, opdagede han, at GPS'en gerne ville have ham ned på motorvejen igen.

Derfor overså han vigepligten ved Hjallerupvej og blev ramt af en modkørende bil.

Nordmanden havde selskab af sit barnebarn i bilen.

I den modkørende bil sad en 45-årig mand med sin kone og to børn.

Den 74-årige nordmand blev kørt til sygehuset med milde smerter. Både barnebarnet og familien i den anden bil slap for skader.

Der er sket større materiel skade ved uheldet.

- Nordmanden er sigtet for ikke at overholde sin vigepligt, siger vagtchefen.

Straffen for ikke at overholde vigepligten kan være en bøde, et klip i kørekortet eller en frakendelse af førerretten.