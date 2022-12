Nu starter retssag mod nordjysk topchef: Han afviser at have ramt cyklist

AALBORG:Det var med fuldt overlæg, da en nordjysk topchef i marts i år kørte en cyklist ned.

Sådan lyder påstanden fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi i en retssag, som torsdag afgøres ved Retten i Aalborg.

Cyklisten brækkede armen ved påkørslen, fremgår det af anklageskriftet mod topchefen.

Der er nedlagt navneforbud i sagen.

Erhvervsmanden er tiltalt for den grove voldsparagraf i straffeloven. Hvis retten ikke mener, at den bevidste påkørsel er vold, så har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at topchefen i stedet dømmes for at have udsat cyklisten for livsfare.

Der er samtidig nedlagt påstand om, at den firmabil, som topchefen kørte i, skal konfiskeres.

Topchefen nægter sig skyldig.

Topchefens forklaring

Den første mand til at afgive vidneforklaring er topchefen selv.

Han bekræfter, at han kørte bilen og havde en konfrontation med cyklisten, men derefter slutter enigheden med anklager Mette Høg.

I følge topchefen ledte han efter en parkeringsplads, og da han havde fundet en og var ved at parkere, påkørte cyklisten ham omkring tankdækslet på bilens højre bagende, hvor der er kommet en blød bule.

Cyklisten kørte kort efter videre, og derefter accellererede erhvervsmanden efter cyklisten.

Her indhentede han cyklisten, parkerede foran ham og sagde:

- Du kan ikke bare køre videre, når du rammer mig.

Derefter havde de to en kort ordveksling, og begge parter kørte kort tid efter.

Undervejs afspiller anklager Mette Høg en overvågningsvideo, som viser første del af forløbet, hvor erhvervsmanden påstår, at han bliver ramt af cyklisten, men videoen viser ikke anden del af forløbet, hvor erhvervsmanden kørte efter cyklisten.

Artiklen opdateres i løbet af dagen.