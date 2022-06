Ny trend blandt tyve? Bilist fik boret hul i tanken

SKØRPING: En pendler, der vendte tilbage til sit køretøj ved Skørping Station, fik sig tirsdag en ubehagelig overraskelse.

Han havde været afsted en uges tid, men mente at bilen havde været godt fyldt op med benzin, da han tog af sted. Men nu var den kun kvart fuld. Måske huskede han forkert?

Mere benzin skulle køretøjet dog have, så han kørte fra pendlerpladsen på Sverriggårdsvej til en tankstation og fik hurtigt fyldt tanken op igen - og så alligevel ikke.

Benzinen løb nemlig hurtigt ud igen og ned på jorden, for der viste sig at være boret tre huller i tanken.

- Det er farligt at bore ind i en benzintank. Men det ser ud til at nogen har gjort det for at stjæle benzinen, siger en vagthavende hos politiet i Hobro.

Om det er de sidste måneders stærkt stigende benzinpriser, der har drevet nogen til det grove tyveri, kan politiet kun gisne om. Det er usædvanligt at nogen borer huller i personbilers benzintanke. Endnu i hvert fald.

Der kan også være tale om en form for hærværk, men det virker ikke oplagt et så specielt sted. Chikane mod ejeren lader heller ikke til at ligge lige for.