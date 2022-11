Nye kameraer sat op - Her overvåger politiet borgerne

HOBRO:Politiet er som noget nyt begyndt at video-overvåge borgerne i Hobro. Ordensmagten har sat videokameraer op i byens centrum - i gågaden, på Store Torv, i Østergade og i Jernbanegade.

De skilter også med det. Skilte i lygtepæle fortæller, at du går ind i en "videozone", og du kan se et kort over, på hvilke gader og stræder, du bliver optaget.

- Det er helt nyt i Hobro. I Aalborg i Jomfru Ane Gade har man haft det i mange år, fortæller politikommissær Ann-Britt Miller, Nordjyllands Politi.

At Hobro nu får video-overvågning er resultat af en politisk beslutning fra 2018 om, at flere byer i Danmark skal have såkaldt tryghedsskabende kameraer.

Politiet videoovervåger de centrale dele af Hobro. Foto: Martél Andersen

I Hjørring og Frederikshavn har de allerede fået "ekstra øjne". Formålet er at styrke forebyggelsen af kriminalitet og give politiet et ekstra redskab i deres efterforskning.

- Video-optagelser kan bruges som bevis. Det handler ikke kun om voldsomme hændelser som overfald og vold, men også om hærværk.

- Hobro fik for nylig smadret en masse fine halloween-udsmykninger. Der ville video-overvågning kunne bruges som bevis, påpeger Ann-Britt Miller.

Store Torv er ét af stederne, der nu er videoovervågede. Foto: Martél Andersen

I oktober 2021 anmeldte en 20-årig kvinde til politiet, at tre mænd havde udsat hende for voldtægtsforsøg på Store Torv i Hobro. Sagen blev aldrig opklaret.

Video-overvågning på Store Torv kunne måske have ledt politiet på sporet af gerningsmændene.

Ann-Britt Miller betoner dog, at politiet ikke har valgt placeringen af kameraerne i Hobro på baggrund af denne enkelte hændelse.

- Det er ud fra en samlet vurdering af, hvor det giver mening, siger Ann-Britt Miller.

Hun tror, det vil have afskrækkende effekt, at folk ved, man kan blive fanget på kamera i Hobro, hvis man bryder loven på den ene eller anden måde.

Når test-perioden er forbi, vil video-overvågningen i Hobro køre i døgndrift. Optagelserne kan i princippet følges i realtid fra vagtcentralen hos Nordjyllands Politi.

Den mest almindelige anvendelse er dog, at politiet går tilbage til lagrede optagelser, når de skal opklare en forbrydelse, der er sket.