Nye krænkelsesanklager mod ejer af Sallingsund Færgekro

Tilbage i november blev Jens-Peter Skov, ejer af Sallingsund Færgekro på Mors, ikke tiltalt i en sag om muligt overgreb på en 14-årig dreng i en toiletkabine på Nykøbing Busterminal 8. september samme år. Det var resultatet af efterforskningen fra Thisted Politis side, selvom den dengang 63-årige kroejer og den 14-årige dreng som tidligere dokumenteret i Nordjyske havde samleje.

Men nu bringer Ekstra Bladet i en artikel flere nye anklager mod kroejeren.

Det drejer sig om 17 tidligere ansatte på Sallingsund Færgekro i perioden fra 1996 til 2021, der står frem og fortæller om grænseoverskridende adfærd fra Jens-Peter Skov.

En af de personer, der fortæller til Ekstra Bladet, at han har mærket chikane på egen krop, er 22-årige Andreas Jensen. Han kom som 16-årig i lære som kok under Jens-Peter Skov.

- Det var på næsten alle vagter, at han kom og ragede på mig. På røven, på hofterne, hvor han nu engang lige kunne komme til. Jeg kan også huske engang, jeg stod og skar pålæg, hvor han kom med en champagneflaske, som han ligesom stak op i røven på mig. Jeg gik helt i chok hver gang. Det var simpelthen så langt ude, siger han til Ekstra Bladet, som har snakket med flere andre kilder i sagen.

Til Ekstra Bladet fortæller Jens-Peter Skov, at han ikke kan huske de episoder, som de 17 tidligere ansatte fremlægger, men han benægter dem heller ikke.

Nordjyske har flere gange søndag forsøgt at få en kommentar fra Jens-Peter Skov, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Sallingsund Færgekro Foto: Bo Lehm

Sag om samleje med 14-årige ikke afsluttet

Sagen mellem den 14-årige dreng, som Jens-Peter Skov havde samleje med i en toiletkabine på Nykøbing Busterminal 8. september, er ikke afgjort, selvom anklagemyndigheden besluttede ikke at rejse tiltale.

Moren til drengen valgte i samråd med sin søns bistandsadvokat at klage over afgørelsen, og derfor behandler statsadvokaten lige nu sagen for anden gang.

Forklaringen på lukningen af sagen lød dengang, at der ikke var vægtige beviser til at føre en straffesag, selvom drengen var 14 år.

Kontakten mellem den dengang 63-årige kroejer og den 14-årige dreng skulle være sket på datingsitet Grindr.

I et brev fra anklagemyndigheden til drengens mor anførtes det dengang, at selvom drengen påstod at have fortalt Jens-Peter Skov, at han kun var 14, var der ikke beviser for det, da han – ifølge Jens-Peter Skov – havde fortalt, at han var 20.

”Jeg (Anklagemyndigheden, red.) finder det heller ikke bevist, at Jens-Peter Skov ud fra M’s (Drengens navn er anonymt, red.) udseende vidste, at M kun var 14 år. Det er således min samlede vurdering, at det ikke kan bevises, at Jens-Peter Skov var klar over, at din søn kun var 14 år på gerningstidspunktet, og at det derfor var strafbart at have samleje med ham”, lød det i brevet fra anklagemyndigheden.

Men alligevel valgte moren, hvis identitet Nordjyske har valgt at anonymisere af hensyn til den mindreårige søn, at klage over afgørelsen.

- Jeg er ligeglad med, hvem der tog initiativ til, at de to skulle mødes, og om det blev oplyst, hvor gammel han er. En 14-årig er et barn, og når en voksen mand indvilger i at mødes med ham med henblik på en seksuel kontakt, er det den voksnes ansvar at sikre sig, at drengen ikke er under den seksuelle lavalder.

Nordjyske bad efterfølgende Jens-Peter Skov om en kommentar til, at modparten påklager afgørelsen om ikke at rejse tiltale mod ham. Han sagde:

- Det er familiens ret efter dansk lov, så det kan jeg ikke sige noget til. Det er selvfølgelig træls, at sagen dermed ikke har fået sit endelige punktum endnu, men jeg forventer, at statsadvokaten vil komme frem til samme konklusion som anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den første klage er efterfølgende blevet afvist af anklagemyndigheden fra Midt- og Vestjyllands Politi, fordi det digitale spor fra Grindr ikke kan følges, og der derfor ikke kan bevises, om drengen udgav sig for at være 20 år eller ej.

I et svar til moren skriver politiet, at:

"...korrespondancen på Grindr mellem din søn og Jens-Peter Skov ikke har kunnet genskabes. Det er således fortsat vores opfattelse, at det ikke under en straffesag ved domstolen ville kunne bevises, at Jens-Peter Skov var klar over, at din søn kun var 14 år på gerningstidspunktet."

Også denne afgørelse har drengens mor valgt at klage over til statsadvokaten i Viborg.

Samarbejde med kongehuset

Nu 64-årige Jens-Peter Skov har i en lang årrække været samarbejdspartner med kongehuset, hvor han har stået for maden til både fester og sammenkomster.

Af kongelige arrangementer, hvor Jens-Peter Skov har stået for maden, kan nævnes prins Joachim og grevinde Alexandras bryllup samt dronningens 70-års fødselsdag.

Jens-Peter Skov har flere gange serveret for den nu afdøde prins Henrik, og de to nød at snakke om mad og vin sammen, selvom de ikke altid var enige.

- Vi havde ikke et venskab, men et professionelt samarbejde. Vi var ikke altid enige. Nogle gange ønskede han noget, der ikke lod sig gøre. Som for eksempel måden, som svinekød skulle anrettes på til et kinesisk statsbesøg, sagde Jens-Peter Skov i 2018 kort efter prins Henriks død.