Øjenvidner fik besked på at blive inde - politi lukkede helt kvarter ned

THISTED:I efterforskningen af det, Midt- og Vestjyllands Politi kalder "et strafbart forhold", lukkede politiet lørdag aften et centralt kvarter omkring Nytorv i Thisted ned og spærrede for adgang.

- Vi modtog pinselørdag en anmeldelse af et strafbart forhold. Vi var lørdag aften til stede med flere patruljer i Thisted for at efterforske det forhold, siger vagtchef Allan Riis.

Han afviser at uddybe, hvad det strafbare forhold handler om. Men han oplyser, at politiet var til stede i hjertet af Thisted fra kl. ca. 19.45 til omkring kl. 22.

- Der er tale om en isoleret hændelse, så beboerne i Thisted behøver ikke føle sig utrygge, siger vagtchefen.

Allan Riis oplyser, at politiet fortsat efterforsker aktivt i sagen.

- Men ikke på området i Thisted by, hvor vi var i går, siger han.

Politiet spærrede området mellem Nytorv og Storegade af lørdag aften i knap tre timer. Privatfoto

Vagtchefen oplyser, at Midt- og Vestjyllands Politi havde to hundepatruljer, en almindelig patrulje, en dronepilot samt en indsatsleder til stede.

Den omfattende aktion, som betød, at Havnestræde, der forbinder Nytorv med byens gågade, Storegade, var spærret af i flere timer, blev bemærket af mange borgere.

Blandt dem 20-årige Kristoffer Korsgaard Steffensen, som lørdag aften sad i en lejlighed i Havnestræde med flere af sine venner.

Da de blev opmærksomme på politiaktionen, kiggede de ud af vinduet fra lejligheden på 1. sal - og her gav politifolkene dem omgående besked på at holde sig inden døre, fortæller Kristoffer Korsgaard Steffensen til Nordjyske.

Politiets indsatsleder (i gult) briefer sine folk under aktionen lørdag aften i Thisted, Privatfoto

- Han fortalte, at der ville komme politihunde, og at de skulle have arbejdsro. Og at vi ikke skulle smide noget ud af vinduet eller spytte ned på gaden, fortæller Kristoffer Korsgaard.

Fra lejligheden kunne han og vennerne følge, hvordan der kom flere og flere politifolk til stede.

- 10-12 i hvert fald, fortæller Kristoffer Korsgaard Steffensen.

Fra lejligheden kunne han og vennerne også se, hvordan politiet ikke blot nøjedes med at lade hunde afsøge området. En drone blev sendt i luften og cirklede over tagene i området - særligt i området ved Smedjen, som er et kulturelt forsamlingshus, der officielt åbner 10. juni. Smedjens adresse er Storegade, men det har baggård ud mod Havnestræde.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte journalist Ole Fink Mejlgaard på ofm@dnmh.dk