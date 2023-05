Øjenvidner til skuddrab på 41-årig kvinde: Han var iskold

AALBORG:"Så træder han et skridt tilbage, hæver pistolen og skyder hende. Han virkede iskold."

Sådan lød en af de uhyggelige forklaringer fra to brødre, der var øjenvidner til skuddrabet på en 41-årig kvinde, som Retten i Aalborg onsdag fik at høre.

Kvindens 53-årige eksmand er tiltalt for drabet, der skete 17. september 2021 omkring klokken 18.20.

Ifølge vidnerne var der nærmest tale om en likvidering af den 41-årige for øjnene af deres to sønner.

Børn skreg i panik

Vidnerne forklarede, hvordan den 53-åriges og den 41-åriges sønner skreg i panik, da deres far jagtede deres mor ind i Skelagergården.

Forinden havde den 53-årige ventet på sin ekskone i to timer, forklarede han selv, da han afgav forklaring i retten tirsdag. Men ifølge den 53-årige ville han blot tale med ekskonen om de problemer - som han betegnede det - som det tidligere par havde haft i flere år efter en skilsmisse i 2017.

Men vidnernes forklaring stod i skærende kontrast til den forklaring.

To brødre, som begge bor i Skelagergården, var lige blevet færdig med at spise aftensmad, da de hørte skrig fra gården. De gik hen til vinduet i lejligheden, som lå lige ud for det sted, hvor drabet skete.

Her kunne de først se de to sønner kom løbende. De skreg i panik, og bagefter kom den 41-årige kvinde som hurtigt blev indhentet af sin 53-årige eksmand.

Herefter fulgte omkring fem minutters skænderi, hvor den 53-årige - ifølge vidnerne - hele tiden holdt fast i kvinden.

- Pludseligt tog han pistolen frem. Han satte den op til hovedet af hende og trykkede af, men der skete ikke noget første gang. Så tog han den ned, tog ladegreb igen og satte den igen op til hovedet og trykkede af. Og så faldt hun til jorden, forklarede den anden bror.

- Han smilede og kiggede på hende

De to brødre skyndte sig ned i gården, og her blev de vidne til to drenges værste mareridt.

- Den store dreng græd og rystede over hele kroppen. Den lille dreng stod i opgangen og var helt knust, lød forklaringen.

Den 53-årige mand havde umiddelbart efter skuddet smidt pistolen fra sig. Han sad nu på trappen ind til opgangen ved Skelagervej 99.

- Han sad helt rolig og smilede, mens han kiggede på hende (den 41-årige afdøde, red.). Den store dreng løb over på græsset og samlede pistolen op for at vise den til politiet, forklarede en af brødrene.

En af de to politibetjente, der ankom som de første på stedet, havde samme opfattelse af den 53-årige.

- Han virkede helt rolig og afslappet. Han virkede ikke ked af det - men fattet. Han sagde på et tidspunkt "Der er ikke noget at gøre, det er slut" eller noget i den retning, sagde politibetjenten.

53-årig afviser hensigt

Da den 53-årige afgav forklaring i retten erkendte han, at han havde opsøgt sin ekskone, og også at han havde skudt hende.

Men han forklarede, at det ikke var meningen, at han ville skyde hende og at pistolen gik af under tumult med hende.

Den 53-årige kunne ikke forklare, hvorfor han overhovedet havde taget pistolen med, da han opsøgte hende, og han forklarede, at han i længere tid havde været i "et sort hul" og den dag befandt han sig i en sindstilstand, hvor han ikke kunne styre, hvad der skete.

Under retssagen er det kommet frem, at den 53-årige i en årerække havde chikaneret sin ekskone siden skilsmissen i 2017 og taget kontakt til hende, selvom han havde et tilhold.

Gps-tracker på bil

Han har også flere gange sendt dødstrusler til hende og haft en gps-tracker på hendes bil, så han kunne overvåge hendes færden.

De forhold er han også tiltalt for i den nuværende drabssag.

En af brødrene, der vidnede i retten, havde får nogle år siden haft en flirt med den 41-årige kvinde.

Dengang havde hun sagt til ham, at hendes eksmand var farlig, forklarede han i retten.