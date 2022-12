Øretæver i luften: Flere voldssager i weekenden

THY/MORS:Der har været øretæver i luften i weekenden på både Thy og Mors, hvor politiet har måttet rykke ud til flere sager om vold.

Først var den gal fredag aften kl. 23.20 ved teatersalen i Thisted.

Her var en 58-årig mand og en 53-årig mang blevet uenige, og det mundede ud i, at den 58-årige fik tildelt et slag i hovedet.

Det er den 53-årige sigtet for, og politiet er nu i færd med at efterforske sagen.

På Mors var den gal lidt senere på natten kl. 04:50 på en privatadresse på Algade i Nykøbing.

Her havde en 48-årige mand fra Thy set sig sur på en 26-årig mand fra Mors, og det endte med, at den 26-årige fik tildelt et slag i hovedet med knyttet hånd.

Det affødte en sigtelse til den 48-årige mand for vold.