Officer tiltalt for krænkelse af kadet på skoleskib: Kyssede og spyttede whiskey i munden

AALBORG/HJØRRING:En af sagerne om krænkelser i Forsvaret bliver i næste uge udrullet ved Retten i Hjørring.

Her er en 34-årig søofficer tiltalt for at have krænket en mandlig kadetaspirant på et militært skoleskib.

Ifølge anklageskriftet skete krænkelserne over to omgange, dels i Hundested og da skoleskibet lå til kaj i Aalborg Havn.

Spyttede whiskey i munden

Den 34-årige officer er tiltalt for gentagne gange at have krænket kadetaspiranten om aftenen 7. september 2021. Ifølge tiltalen kyssede officeren den underordnet på munden og kinden, og på et tidspunkt spyttede han whiskey i munden på aspiranten

Den 9. oktober 2021 skete det så igen, da den 34-årig - ifølge anklageskriftet - kyssede kadetaspiranten på kinden, mens skoleskibet lå i Aalborg Havn.

Søofficeren er tiltalt for blufærdighedskrænkelse efter straffeloven, samt for overtrædelse af den militære straffelov.

Forsvarets Auditørkorps har nedlagt påstand om fængselsstraf.