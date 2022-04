Få overblikket: Her står Mia-sagen nu

AALBORG:Det er to måneder siden, 22-årige Mia Skadhauge Stevn blev samlet op af en bil efter en bytur og efterfølgende dræbt.

Siden har politiet efterforsket massivt mod to 36-årige mænd. Men nu er politiet så langt i efterforskningen, at man mener, at kun én af mændene kan have dræbt Mia. Dermed er den anden 36-årig mand nu renset for enhver mistanke.

Få overblikket over sagen herunder - fra Mia bliver meldt savnet og frem til, hvor sagen står i dag.

6. februar: Ingen lyd fra Mia

Omkring klokken 20 ringer Mias mor til politiet og efterlyser sin 22-årige datter, der ikke har givet lyd fra sig hele søndagen, efter hun var i byen i Jomfru Ane Gade aftenen og natten forinden.

7. februar kl. 10.57: Mia efterlyses

Nordjyllands Politi udsender en efterlysning af Mia og beder befolkningen om hjælp til at finde hende. Samtidig går politiet i gang med at gennemse videoovervågning fra Aalborg midtby.

7. februar kl. 15.30: Mia forlader Gaden?

I løbet af mandagen finder politiet ud af, at Mia har forladt Jomfru Ane Gade klokken 06.02, og at hun gik i retning mod Vesterbro. Her ender sporet dog.

7. februar kl. 21.57: Den sorte bil

En ny videoovervågning fra Vesterbro viser, at Mia satte sig ind i en ukendt sort bil ved busstoppestedet ved Netto klokken 06.09. Sagen tager nu en alvorlig drejning, og politiet går derefter ud fra, at Mia har været udsat for en forbrydelse. Alt bliver sat ind på at finde den sorte bil - blandt andet aktivere politiet alle borgere i hele Aalborg Kommune og beder dem om at sikre alle deres overvågningsbilleder.

8. februar: Jagten på den sorte bil

Der er stadig intet livstegn fra Mia, og politiet jagter fortsat den sorte bil, som er som sunket i jorden. Politiet appellere endnu engang til offentligheden om at gennemse videoovervågning og komme med bud på, hvad det kan være for en bil.

Politiet arbejder torsdag eftermidag i skoven ved Hammer Bakker, i forbindelse med Mia-sagen. Hammer Bakker 10. februar 2022 Martin Damgård

9. februar: Gennembrud i sagen

Klokken 11.20 rykker politiet talstærkt ud til to adresser i henholdsvis Østervrå og Flauenskjold. To timer senere fortæller politiet offentligheden, at de har anholdt og sigtet to 36-årige mænd for at have dræbt på Mia Skadhauge Stevn.

Sagen er nu officielt en drabssagen, men Mia er på det tidspunkt stadig ikke fundet.

Det er videoovervågning, der har gjort, at politiet kunne spore den sorte bil, som i sidste ende ledte dem til de to mænd.

10. februar kl. 11: Én bliver fængslet

De to 36-årige mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at have begået drabet på Mia sammen.

De to mænd - der er kammerater - nægter sig begge skyldige i sigtelsen mod dem. Men det er også det eneste, offentligheden får at høre. Af hensyn til efterforskningen bliver dørene nemlig lukket. Der bliver også nedlagt navneforbud - altså et forbud mod at identificere de to sigtede på nogen måde.

Grundlovsforhøret kommer til at vare i over fire timer og ender med, at det kun er den ene af de to mænd, der bliver varetægtsfængslet i fire uger.

Den anden bliver løsladt, da retten ikke fandt, at mistanken mod ham var stærk nok. Han forbliver dog fortsat sigtet i sagen.

Nordjyllands Politi holder pressemøde efter fundet af Mias lig. Foto: Claus Søndberg

10. februar klokken 20: Mias lig er fundet

Nordjyllands Politi har indkaldt til pressemøde med "afgørende nyt" i sagen.

Mia er fundet.

Efter at politiets teknikere i løbet af torsdagen har arbejdet intensivt i et område i Hammer Bakker og i Dronninglund Storskov, kan politiet nu fortælle, at man i Dronninglund Storskov har fundet dele af et lig, der med al sandsynlighed stammer fra Mia Skadhauge Stevn. I Hammer Bakker er der fundet spor efter Mia.

Politiet fortæller også, at der er to tidsrum på de to steder, der er særdeles relevant for efterforskningen:

Det er søndag mellem kl. 06.30 og 07.30 på Saltum Kirkevej i Hammer Bakker, altså kort tid efter, Mia blev samlet op på Vesterbro.

Og så er det i Dronninglund Storskov i tidsrummet mandag kl. 21.45 til tirsdag kl. 05.15, hvor dele af Mias lig blev fundet.

11. februar: Løsladelse opretholdes

Efter den ene af de to 36-årige mænd blev løsladt efter grundlovsforhøret i Retten i Aalborg, forsøgte anklagemyndigheden at få landsretten til at varetægtsfængsle ham.

Men heller ikke landsretten mente, at beviserne mod ham var stærke nok, og løsladelsen blev derfor stadfæstet.

Natten til søndag blev til for at ære Mia og familien samlet en stor gruppe mennesker, der gik fakkeloptog. Foto: Torben Hansen

12. februar: Endelig bekræftelse

De retsmedicinske undersøgelser viser, at politiet formodning var rigtigt: Det var Mia, der blev fundet død i Dronninglund Storskov.

10. marts: Frivillig forlængelse

Efter fire ugers varetægtsfængsling beslutter den 36-årige mand frivilligt at lade varetægtsfængslingen forlænge med yderligere fire uger.

4. april: Renset for mistanke

Den 36-årige mand, der blev løsladt efter grundlovsforhøret, bliver nu renset for enhver mistanke. Politiet frafalder sigtelsen mod ham efter at have kortlagt hans færden.

De konkluderer, at han ikke kan have haft noget med Mias forsvinden og død at gøre.

Samtidig går den anden 36-årige for anden gang frivilligt med til at lade sin varetægtsfængsling forlænge i yderligere fire uger.

Her står sagen nu

Politiet har altså nu udelukket den ene af de to 36-årige, og de efterforsker nu udelukkede mod den anden 36-årige, der sidder varetægtsfængslet.

Hvor langt politiet er i efterforskningen, og hvilke beviser der er fundet, forbliver ukendt for offentligheden frem til en eventuel retssag.

Vicepolitiinspektør Frank Olsen har meldt klart ud, at han ikke ønsker at kommentere på den igangværende efterforskning, ligesom han heller ikke vil forholde sig til rygter, der måtte cirkulere i offentligheden.

Han fortæller samtidig, at der stadig mangler en del arbejde i efterforskningen. Blandt andet med at kortlægge forløbet ned til mindste detalje, foretage flere afhøringer, undersøge tekniske spor og gennemse den enorme mængde videomateriale, som politiet har sikret.