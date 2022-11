Overførte 10 øre på MobilePay for at kunne chikanere sin ekskæreste

AALBORG:MobilePay er en smart betalingsmetode - men det kan bruges til mere end det. F.eks. til stalking.

Det var i hvert fald en af de metoder, en 47-årige mand fra Aalborg brugte det, da han over en måned i maj og juni, bombardere sin ekskæreste med chikanerende beskeder og opkald.

Den 47-årige havde svært ved at tackle bruddet med kæresten, der i en mail havde bedt ham om at lade hende være.

Det gjorde han på ingen måde, men i stedet fandt han forskellige måder at kontakte hende på.

En af dem kostede altså penge. For hele 130 gange overførte den 47-årige et meget lille beløb til sin ekskæreste - f.eks. 10 øre - via MobilePay, for på den måde at få mulighed for at skrive en besked i forbindelse med pengeoverførslen, fortæller anklager Stephen Pedersen.

Er kommet videre

Ud over beskederne via MobilePay, skrev den 47-årig også omkring 100 mails til ekskæresten, ligesom han ringede til hende mellem 30 og 40 gange.

Og det var ikke pæne ord, den 47-årige havde at sige til sin ekskæreste.

I retten erkendte den 47-årige at have chikaneret sin ekskæreste, men han fortalte samtidig, at han var kommet videre og havde lagt det bag sig, fortæller anklageren.

Retten i Aalborg takserede chikanen som stalking, og den 47-årige blev idømt 40 dages betinget fængsel med vilkår om 60 timers samfundstjeneste.

Han modtog dommen.