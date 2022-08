Overhaling gik galt: Mor, far og barn på skadestuen

DOKKEDAL:Det gik galt, da en bilist onsdag først på aftenen ville overhale en traktor med anhænger på Kystvej ved Dokkedal.

For under overhalingen drejede traktoren pludselig til venstre og ramte bilen, hvori en mor, en far og et barn på 14 måneder var.

- Personbilen rullede rundt, mens der intet skete med traktoren, fortæller vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi. Læs mere nedenfor.

Alarmen lød klokken 18.45.

- Moren og barnet blev først kørt til skadestuen med ambulance, og bagefter kom faren afsted. De er umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade, siger vagtchefen.

Han oplyser, at det endnu ikke kan konstateres, hvem der har skylden for uheldet.

- Det skal vi arbejde videre med, før vi kan sige, om og hvem der har overtrådt færdselsloven, siger han.