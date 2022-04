På tyvetogt - bevæbnet med skruetrækker og koben

HOBRO:Fremgangsmåden er den samme - og derfor har politiet en formodning om, at det er de samme gerningsmænd, der står bag.

Politiet i Himmerland har fået en lang række anmeldelser om indbrud i Hobro - og alle steder er indbrudstyvene kommet ind ved enten at bruge et koben eller en skruetrækker på at komme ind i de villaer, det er gået ud over.

På samtlige lokationer er der stjålet smykker eller andre varer, der er lette at sælge, siger Mikkel Mitchell, fra politiet i Himmerland.

Mandag morgen lå der her poltiet anmeldelser om syv indbrud i Hobro, hvor fremgangsmåden har været den samme alle steder. Der har også været et ottende forhold, men her er det ikke lykkedes indbrudstyvene at komme ind.

Indbruddene i Hobro har været på Bellisvej, Fjordparken, Sallingvej, Ledsagervej, Farvervænget, Ranunkelvej og Østervang.