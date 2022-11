Påsat brand hos autoforhandler: Nu er to mænd fængslet

GÆRUM:En 21-årig mand er torsdag blevet varetægtsfængslet frem til 1. december, sigtet for at have været med til at starte en eksplosionslignende brand hos Gærum Auto.

Dermed gør han en 22-årig mand, der i forvejen sidder varetægtsfængslet i sagen, selskab.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Branden hos autoforhandleren blev startet lige efter midnat natten til 15. august i år. Et overvågningskamera har filmet hele episoden, og efter branden blev videoen frigivet af Nordjyllands Politi.

På videoen kan man se en mand bryde et vindue op ind til et kontor, og herefter hælde brandvar væske ud, som han antændte. Få sekunder senere eksploderede flammerne ud af vinduet.

Branden blev hurtigt opdaget og slukket, og ingen kom til skade ved branden.

Både grundlovsforhøret mod den 22-årige og senest den 21-årige blev holdt for lukkede døre.

Den 21-årige nægter sig dog skyldig i sigtelserne, oplyser Thomas Klingenberg.