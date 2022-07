Patienter evakueret efter brand i nordjysk sygehus

THISTED:Patienterne på Thisted Sygehus måtte torsdag eftermiddag evakueres, da der udbrød brand i taget på sygehuset.

Det fortæller indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, Jesper Madsen.

Branden opstod, da flere taglæggere var i gang med at udføre tagarbejde på taget af sygehuset. Ilden opstod tæt på ventilationssystem ind til sygehuset, så bygningen blev hurtigt fyldt med sort røg.

- Vi startede ud med at evakuere stueetagen, hvor der var en del røg. Herefter tredje etage, hvor der også var en del røg, inden vi til sidst fik evakueret resten af sygehuset. Det hele foregik i roligt tempo, siger indsatslederen.

Da Nordjyllands Beredskab ankom til stedet, fik de hurtigt lokaliseret branden, hvorefter de sendte røgdykkere ind på sygehuset. Samtidig fik de sendt brandfolk på taget, så ilden kunne slukkes fra to sider.

- Der var ikke så meget ild, men det kunne hurtigt have bredt sig, hvis ikke taglæggerne var hurtige til at øse vand på, og hvis ikke vi hurtigt var fremme på stedet, siger Jesper Madsen.

Inden Thisted Sygehus igen kan tages i brug skal en mindre del af taget repareres efter beredskabet var nødt til at skære en kvadratmeter tag op for at slukke ilden.

Desuden er sygehuset overdraget til skadeservice, der skal tjekke de indvendige kvadratmeter for sod- og røgpartikler, inden patienterne igen kan komme på deres stue.

Der er kørt tre taglæggere på akutmodtagelsen. De skal tjekkes for røgforgiftning.

Brand i Thisted Sygehus