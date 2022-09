Patrulje lå på lur: Flere taget med hash i bilen

THY:Torsdag eftermiddag kl. 16:18 befandt en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi sig på Gl. Aalborgvej nær Thylejren.

Her stoppede ordensmagten en bil med 22-årig mand fra Herning bag rattet. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at den 22-årige var i besiddelse af ikke mindre end 99 gram hash. Han inkasserede derfor en sigtelse for narkobesiddelse.

En time senere stoppede samme patrulje et køretøj mere, denne gang med en 37-årig mand fra Nibe bag rattet. Manden var i besiddelse af 40 gram hash og fik ligeledes en sigtelse for dette.

Lidt senere befandt politiet sig på Ørhagevej i Klitmøller, hvor man fik fat i en 24-årig lokal mand. På sig havde han 2,2 gram hash og en halv joint, og det udløste en sigtelse.

Kl. 18:20 kom patruljen forbi Circle K i Thisted, hvor betjentene fattede interesse for en bil med to mænd, der viste sig at stamme fra Brabrand-området.

Politiet fattede hurtigt mistanke til, at føreren muligvis kørte narkokørsel, og han blev sigtet herfor. Føreren fik ligeledes en sigtelse for besiddelse af en mindre mængde hash, ligesom han viste sig ikke at have noget kørekort, da det var blevet ham frakendt.

Føreren fik dermed en sigtelse for at køre bil i frakendelsestiden, ligesom passageren i bilen fik en sigtelse for at overlade føringen af bilen til en person uden kørekort.