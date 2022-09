Penge fra tricktyveri af ældre dame endte hos 35-årig, der nu er dømt for hvidvask

HJØRRING:En 35-årig mand fra Hjørring er mandag blevet idømt 60 dages fængsel for at have hvidvasket og forsøgt at hvidvaske penge.

Det oplyser anklager Dorte Kvist Knudsen fra Nordjyllands Politi.

Manden havde modtaget 50.000 kroner på sin konto fra andre og herefter videreført 46.000 til fire forskellige bankkonti tilhørende andre.

Pengene stammede fra et tricktyveri af en ældre dame, som var blevet franarret sine bankoplysninger, da dem, der overførte pengene til den 35-årige mand, udgav sig for at være fra banken i en telefonsamtale med den ældre dame.

Den 35-årige mand fra Hjørring ankede sagen til frifindelse eller til formildelse af straffen.