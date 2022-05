Personbilerne chokerede, da politiet tjekkede lastbiler

HANDEST:Det var de tunge køretøjer, der var i fokus - men personbilerne, der chokerede, da politiets Tungvognscenter Nord sammen med blandt andre Fødevarestyrelsen tirsdag lavede en såkaldt multikontrol ved rastepladsen Glenshøj Øst ved Handest syd for Hobro. Kontrollen var ifølge politiet den største af sin slags i mange år.

Planen var at tjekke, at de tunge køretøjer blandt andet havde bremserne, papirerne og køre-/hviletidsreglerne i orden. Derfor blev omkring 175 lastbiler og 31 varevogne vinket ind på rastepladsen.

I forbindelse med aktionen var farten på motorvejen ud for rastepladsen sat ned til 50 km/t. En fartnedsættelse, man ikke burde være i tvivl om. Alligevel blev mere end 200 biler fanget i den automatiske fartkontrol, der var sat op i dagens anledning.

- Selvom der var politibiler, blå blink og skilte derude, var der mange, som ikke så det - eller også var de bare ligeglade. Der var i hvert fald mange, som kørte med hovedet under armen. Så det, der undrer mig mest efter aktionen, er, at der er så mange, der ikke respekterer, at farten skulle sættes ned, fortæller lederen af politiets Tungvognscenter Nord, politikommissær Claus Kjær-Pedersen

Fem af de 200 blitzede bilister kan se frem til betinget frakendelse af kørekortet, 37 får klip i kørekortet, mens resten "nøjes" med en fartbøde.

Sager med kød på

Claus Kjær-Pedersen, fortæller, at kontrollen gav 33 sager mod danske vognmænd og 12 mod tungekøretøjer fra udlandet. Ni chauffører fik også en sag med sig hjem i varebilen.

Politiets Tungvognscenter Nord holdt tirsdag multikontrol syd for Hobro. Foto: Nordjyllands Politi

- Der var ikke sager i 100.000 kroners klassen. Men vi havde besluttet os for ikke at koncentrere os om småfejl på lygter og lignende, så det var alle sammen sager med kød på. For eksempel havde vi sager omkring manglende papirer. Det kan altså koste 35.000 kroner, forklarer Claus Kjær-Pedersen, som også så enkelte lastbiler, der fik kørselsforbud på grund af dårlige bremser.

- Det er selvfølgelig voldsomt i forhold til færdselssikkerheden. Men det er meget normalt - når vi laver den slags kontroller - at der er nogle, som får klippet pladerne af, fordi de har dårlige bremser, siger politikommissæren.

- Men bortset fra alle de personbiler, som kørte for stærkt, er resultatet af kontrollen nogenlunde, som jeg havde forventet, lyder konklusionen fra Claus Kjær-Pedersen.