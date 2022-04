Pige anholdt for forsøg på hestetyveri

THY:En 16-årig pige og en 24-årig mand blev natten til torsdag anholdt ved ridecenteret Langkjærgaard på Branddamsvej vest for Thisted.

Politiet sigter dem begge for forsøg på tyveri af en eller flere heste, oplyser vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Ridecentret Langkjærgaard fik onsdag eftermiddag en "mærkelig" henvendelse om muligt hestekøb. Henvendelsen var så mistænkelig, at en person valgte at overnatte på Langkjærgaard for at holde øje med, at der ikke skete noget om natten.

Men omkring kl. 01.45 blev en bil med trailer set ved ridecenteret, og politiet blev tilkaldt.

Politiet opdagede fire personer ved bil og hestetrailer, og mindst to af dem blev anholdt, sigtet for forsøg på hestetyveri fra Langkjærgaard. De to er den 16-årige pige og den 24-årige mand.

Begge er løsladt efter afhøring. Det er p.t. uvist, hvordan de forholder sig til sigtelsen for forsøg på at stjæle heste midt om natten.