Piger på 12 og 15 år gjorde sig til butikstyve for fire sodavand

MORS:Kl. 16:40 mandag eftermiddag blev Skive Politi tilkaldt til Løvbjerg i Nykøbing.

Her havde en butiksdetektiv holdt øje med to piger, der færdedes i butikken. De to gik lidt rundt, og på et tidspunkt fik de vippet fire sodavand ned i deres medbragte taske.

Butiksdetektiven fulgte de to unge piger ud gennem kasselinjen, hvor de undlod at betale for de sodavand, de havde lagt i tasken.

Ude foran butikken konfronterede detektiven de to piger. Der viste sig at være tale om en 12-årig og en 15-årig, begge fra Nykøbing.

De to havde gjort sig til butikstyve for en Faxe Kondi, en Faxe Kondi Booster og to Monster-energidrik til en samlet værdi af 69 kr.

Den 15-årige pige er sigtet for butikstyveri, men eftersom den 12-årige er under den kriminelle lavalder, kan hun ikke sigtes. I stedet er pigens forældre og de sociale myndigheder orienteret.