Aalborg-piloter gik i strejke: Nu er de alle fyret

16. august indledte piloter fra det Aalborg-baserede flyselskab North Flying strejke. Nu er de alle fyret.

Det oplyser Flyvebranchens Personale Union, FPU, i en pressemeddelelse.

Flyselskabet har meddelt FPU, at de ser sig selv som løsrevet fra den gældende overenskomst og begrunder det med den syv dage lange konflikt med piloterne.

Piloterne strejkede, fordi man i en længere periode har forsøgt at blive enige om en ny overenskomst. Det var ikke lykkedes.

Piloterne arbejdede på en overenskomst, der udløb i juli 2020, men på grund af coronanedlukningen valgte både piloter og North Flying at fortsætte på overenskomsten efterfølgende.

I de seneste måneder har parterne forhandlet om en ny overenskomst, og da piloterne ikke mente, at sådan en kunne komme i hus, begyndte de at strejke.

Nu er de så fyret.

Det ryster forbundssekretær fra FPU, Kasper Svendsen:

- Vi har aldrig set lignende. Dansk Industri og North Flying handler decideret uanstændigt og tilsidesætter alle former for normal opførsel og skik. Vi kommer til at anfægte den her ageren på alle tænkelige måder, siger han i en pressemeddelelse.

Forhandlingerne om en ny overenskomst brød sammen mandag 14. august, efter piloterne blandt andet krævede mere i lønposen.

Præcis hvor meget vil Kasper Svendsen ikke oplyse, men han sagde 22. august til Nordjyske, at der var tale om en gruppe piloter, som lå under lønstandarden for resten af branchen, og at der var tale om et lønefterslæb.

Ni piloter fyret

Det er ni piloter, som onsdag er blevet fyret. Alle havde arbejdsbase i Aalborg og mødte ind i Aalborg Lufthavn.

- Jeg er dybt berørt på medlemmernes vegne, og jeg har inderligt ondt af dem. Efter mange års tro tjeneste, hvor de har bragt selskabet rigtig langt, bliver de behandlet som skidt. Det er klart, at der er stor vrede lige nu, og FPU kommer til at gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe de her mennesker, siger Kasper Svendsen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Piloterne har gennem hele forløbet og konflikten stået tæt sammen og værnet om de danske værdier. Det er respektløst, at selskabet kvitterer ved at undergrave den danske model og flygte fra en overenskomst på den her måde.

Det skaber frygt hos Kasper Svendsen, at North Flying nu ser sig selv som løsrevet fra overenskomsten.

- Jeg er chokeret over opførslen, og jeg har en bange anelse om, at selskabet hele tiden har ønsket dette udfald. At de ville udnytte en konflikt til at løsrive sig fra en gældende overenskomst. FPU og medlemmerne har kæmpet for, at North Flying skal overholde nogle basale vilkår, men i stedet står selskabet nu – i deres egen optik – frie på markedet, siger han.

Piloter, der ikke strejkede, fortsætter

Hos North Flying kostede strejken dyrt. Det udtalte direktør Bjarne Jakobsen tirsdag. Hvor meget havde de ikke regnet på, og direktøren turde ikke komme med et kvalificeret gæt.

- Men vi har simpelthen ikke råd til at indgå en aftale med de krav, piloterne stiller. Hvis vi skal opfylde dem, vil vi stille og roligt udhule vores egenkapital. Og så ville det være et spørgsmål om tid, før vi måtte lukke North Flying, sagde han.

North Flying havde stadig en "håndfuld piloter", som ikke var omfattet af strejken. Disse piloter er ikke fyret.

Direktøren fastslog tirsdag, at de havde tilbudt piloterne en lønstigning, og at der var tale om det yderste, de kunne strejke sig.

- Det er ulykkeligt, at det er kommet hertil, og jeg havde da meget gerne været det foruden. Men samtidig har jeg også et ansvar for at drive denne virksomhed, sagde Bjarne Jakobsen om strejken.

North Flying flyver blandt andet taxaflyvning og ambulancetransporter, hvor de henter syge danskere hjem fra ferie for forsikringsselskaber.

I taxadelen har flyselskabet blandt fløjet andre musikere som The Rolling Stones, Metallica, Depeche Mode, Kylie Minogue, Sting og Lukas Graham. Herudover en række håndboldhold.

Desuden har selskabet kontrakt med Rigshospitalet om flyvninger med organer og lægehold, der flyver med ud og hjem.

North Flying havde før fyringen af de ni piloter 43 ansatte og råder over otte fly - fire jets og fire propelfly.

Selskabet er ejet af den nordjyske erhvervsmand John Peter Jensen gennem selskabet Nordic Air A/S. Nordic Air ejer flyflåden og bygninger, som det leaser ud til North Flying.

Nordjyske arbejder på at få en kommentar fra North Flying.