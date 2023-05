Politi advarer: El-løbehjul i brand under opladning

LØGSTØR: Opladning er noget man skal tage alvorligt. Også når det gælder el-løbehjul.

Det blev torsdag eftermiddag understreget, da et el-løbehjul brød i brand, mens det stod til opladning.

Heldigvis blev ilden opdaget, inden den nåede at brede sig og gøre større skade i et skur i Overlade nær Løgstør. Ejeren fik hevet fat i tohjuleren og smidt den udenfor, hvor den ikke kunne gøre skade. Men det er ikke sikkert, at man er heldig hver gang.

- Mig beekendt er det første gang, vi får anmeldt en brand ved opladning af et el-løbehjul. Men det kan selvfølgelig ske. Ligesom når man oplader mobiltelefoner og alt muligt andet elektrisk er det altid en risiko, man må forholde sig til som ejer, siger vagthavende ved politiet i Hobro.