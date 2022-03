Politi efterlyser nu mulig fjerde gerningsmand til drabsforsøg i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Nordjyllands Politi efterlyser nu en 35-årig Stefan Tahir Gaardboe Danielsen, der mistænkes for at være den fjerde gerningsmand til et drabsforsøg på åben gade i Frederikshavn.

Drabsforsøget skete 2. marts klokken 00.47 på parkeringspladsen ved Abildgård Kirke. Her blev en 25-årig mand stukket i lysken, formentlig med en kniv, og slået i hovedet med en hammer eller et andet slagvåben.

Den 25-årig blev kort tid efter fundet livløs på Hjørringvej. Han blev kørt til behandling og efterfølgende meldt uden for livsfare.

Tre mænd er allerede blevet varetægtsfængslet i sagen. En 25-årig og en 24-årig blev anholdt kort tid efter drabsforsøget, mens en 21-årig mand først blev anholdt og varetægtsfængslet i denne uge, efter politiet havde ledt efter ham.

Men politiet mener altså, at der var fire gerningsmænd til drabsforsøget, og derfor efterlyser de nu den 35-årige, som indtil nu ikke har været muligt at finde.

Den efterlyste Stefan Tahir Gaardboe Danielsen beskrives som:



Mand

35 år

183 cm høj

Almindelig af bygning

Lys hud og lyst, kort hår

Har tatoveret bogstaverne LTF på halsen og har også tatoveringer på armene

- Vi har p.t. fængslet tre andre personer i sagen, men denne 35-årige mand er også mistænkt i samme sag. Han er i forvejen eftersøgt i vores systemer, og nu går vi så også ud med denne offentlige efterlysning i håb om, at andre kan give os et praj om, hvor han opholder sig, siger politikommissær Peter Skovbak.

Har man oplysninger til sagen, kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.