Politi: Her slår indbrudstyv til

THY:Politiet efterlyser en mand, som blev fotograferet af et overvågningskamera ved et indbrud i et sommerhus nær Lyngs på Thyholm 8. september.

Manden smadrede en rude for at komme ind i sommerhuset på Engblommevej på Lyngs Torp.

Indbruddet skete ved højlys dag ved 18-tiden, og politiet har ved hjælp af overvågningskameraet tydelige fotos af manden.

Han er "kraftigt bygget" og omkring 30-40 år , oplyser politiet efter at have nærstuderet billederne.

Ved indbruddet var han iført sort kasket med teksten N.Y., grå Hummel-trøje med sorte ærmer og påskriften "Hummel" på brystet, sorte Adidas-træningsbukser med hvide striber langs benene samt mørke sko med hvide såler.

Trods de gode fotos er det endnu ikke lykkedes politiet at identificere manden. Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe politiet med at finde ham, bedes man kontakte Midt- Og Vestjyllands Politi på telefon 114.