Politi i stor aktion mod skyldnere - 30 anholdt

FREDERIKSHAVN:Klokken 05 onsdag morgen indledte Nordjyllands Politi i Frederikshavn en aktion mod skyldnere.

Fogedretten var i forbindelse med aktionen rykket ind på politistationen i Frederikshavn. I løbet af dagen bankede politiet på hos omkring 60 borgere, der havde ubetalt gæld og som ikke var mødt op i Fogedretten som påkrævet.

30 personer måtte anholdes og tages med til Fogedretten på stationen - resten fulgte med betjentene frivilligt, fortæller politikommissær Michael Karstenskov.

I et enkelt tilfælde var der en "sidegevinst" for politiet, da de skulle hente en skyldner. I haven opdagede betjentene nemlig et drivhus med hampplanter, fortæller politikommissæren.

De mange skyldnere, der blev stillet for fogedretten på politistationen i Frederikshavn blev alle løsladt, efter de havde lavet en aftale med retten.

Tjek din e-boks

Onsdagens aktion var for at komme ned i bunken af fogedsager, der er endt hos politiet. Da aktionen startede talte bunken hele 150 sager.

Michael Karstenskov fortæller, at antallet af sager er steget markant siden sidste år med energikriser og inflation.

Michael Karstenskov opfordrer til, at man tjekker sin e-boks, så politiet kan bruge tiden på andre opgaver.

- Vi vil hellere bruge ressourcerne på andre opgaver, så jeg vil gerne appellere til, at man tjekker sin e-boks i stedet for, at man bliver vækket af to betjente i uniform, siger han.