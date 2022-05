Politi: Kvinde bidt og truet på livet

HIMMERLAND:En 34-årig mand fra Himmerland har bidt og slået en kvinde og truet med at dræbe både hende og deres fælles datter, ifølge Nordjyllands Politi.

Manden blev anholdt lørdag aften, efter han - ifølge politiet - havde begået vold og truet kvinden i hendes hjem. Ifølge manden selv er de kærester, mens kvinden har fortalt politiet, at de er ekskærester.

Ved et grundlovsforhør søndag i Retten i Aalborg nægtede manden sig skyldig, men blev varetægtsfængslet i 23 dage.

Han er tidligere idømt fængselsstraf for vold mod kvinden og var prøveløsladt, men ifølge politiet slog han igen kvinden lørdag aften.

Denne gang blev hun skubbet omkuld og slået i ansigtet med knytnæve. Desuden nikkede han en skalle og bed hende i hånden, og han skulle have truet med at dræbe hende og deres fælles datter, ifølge sigtelsen mod ham.

Det benægter manden. Han sagde ved grundlovsforhøret, at kvinden måske selv har påført sig skaderne for at skyde skylden på ham, eller andre kan have begået volden.

Retten fandt dog, at der var grundlag for at varetægtsfængsle manden i lidt over tre uger på grund af sigtelserne for vold og trusler.

Og selv om den 34-årige nægter sig skyldig, kærede han ikke fængslingskendelsen, oplyser anklager Kim Kristensen fra Nordjyllands Politi.